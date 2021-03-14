ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة الفيوم تنظم حملة لمتابعة مصائد دودة الحشد الخريفية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:54 ص
زراعة الفيوم تنظم
زراعة الفيوم تنظم حملة لمتابعة مصائد دودة الحشد الخريفية
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابعت حملة من مديرية الزراعة بالفيوم  برعاية  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، فحص المصائد الخاصة بدودة الحشد الخريفية وفحص الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القطن لمتابعة نسبة الإنبات.

ومرت الحملة على زراعات  مركز اطسا بمرافقة المهندس عباس العشيري والمهندس لطفي  مسئولي جهاز المكافحة بمركز  اطسا  حيث تم فحص المصائد والفراشات الموجودة بها وتلاحظ عدم وجود فراشة دودة الحشد الخريفية بها.

كما تم فحص الزراعات الشتوية المجاورة قمح وبصل وثوم وبرسيم وفول بلدي بناحية جردو حوض العشيري وناحية بطن اهريت حوض دهشان وناحية م حلفه حوض الخيران وناحية عتامنة المزارعه  ، ولم يلاحظ أي أعراض إصابة لدودة الحشد الخريفية، ومتابعة زراعات القطن ومشاهدة نسبة الإنبات وتلاحظ أن نسبة الإنبات اكثر من ٩٥ % والحالة العامة للنباتات جيدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة الفيوم تنظم ورش عمل للنهوض بَمحصول القطن ومكافحة عمالة الأطفال

زراعة الفيوم: لجنة لمتابعة الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية في إبشواي

زراعة الفيوم تكتشف أسباب إصابة أوراق بعض المحاصيل بدودة القطن

زراعة الفيوم: حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

وكيل زراعة الفيوم يتابع أعمال نظم الري الحديث بقرية سيلا

ترشيحاتنا

هذا الأمر يصيب الإنسان بالنقم والمصائب لهذا السبب

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط بالأردن

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

بعد حرق نجلها في إعلان محمد رمضان.. لبنى ونس: مش هسيب حق ابني

أتعرض لتهديدات.. موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم