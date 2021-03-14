زراعة الفيوم تنظم حملة لمتابعة مصائد دودة الحشد الخريفية

تابعت حملة من مديرية الزراعة بالفيوم برعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، فحص المصائد الخاصة بدودة الحشد الخريفية وفحص الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القطن لمتابعة نسبة الإنبات.





ومرت الحملة على زراعات مركز اطسا بمرافقة المهندس عباس العشيري والمهندس لطفي مسئولي جهاز المكافحة بمركز اطسا حيث تم فحص المصائد والفراشات الموجودة بها وتلاحظ عدم وجود فراشة دودة الحشد الخريفية بها.



