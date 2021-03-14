رمضان 2021.. طارق الإبياري يروج لمسلسل فارس بلا جواز

روج طارق الإبيارى لمسلسله الجديد بنشر صورة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.





ويظهر فى الصورة من البوستر الدعائي لمسلسله الرمضانى الجديد" فارس بلا جواز" وكتب معلقا:" مسلسل "فارس بلا جواز رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله بسم الله توكلنا على الله ربنا يوفقنا يارب دعواتكم".









المسلسل بطولة مصطفي قمر الذي يعود إلى الشاشة بعد ١٠ سنوات ويجسد شخصية شاب صاحب منتجع سياحي ويرفض الارتباط والزواج ولكن يجبر علي الزواج والاختيار من بين عدد من الجميلات خلال مده زمنية محددة ما يجعله يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.





ويشارك في بطولة فارس بلا جواز، بيومي فؤاد و صلاح عبد الله و اوس اوس طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين .



