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أخبار العالم

القوات الأمنية في العراق تحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قادمة من سوريا

الأحد 14/مارس/2021 - 10:19 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
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شيماء مصطفى
أحبطت قيادة العمليات المشتركة، في العراق عمليات تسلل لعناصر إرهابية قادمة من الجانب السوري.

ووفقا لما نقلته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت القيادة في بيان، إن قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت أمس، لمحاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري بإتجاه الاراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار.

وفي الوقت ذاته، اشتبكت القوات مع مجموعة ارهابية أخرى في جبل سنجار بعد أن فتحت النار باتجاه الفوج واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عملية التسلسل وهروب الإرهابيين باتجاه أراضي سوريا.

في حين قامت قوة أخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار بمختلف الأسلحة، وقد لاذت هذه العناصر الإرهابية بالفرار.

وأشارت القيادة المشتركة في العراق، إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس.

وعلى إثرها، وجهت قيادة العمليات المشتركة قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والإسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.
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