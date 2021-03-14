ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. حريق كبير بمصنع تسلا للسيارات الكهربائية

الأحد 14/مارس/2021 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

وقع حريق كبير فى مصنع تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بمدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا  بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن ترددت أنباء عن ذلك من خلال بث القنوات المحلية للقطات الأدخنة تتصاعد من المبنى في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.


وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء بفريمونت بولاية كاليفورنيا ، لمحاولة إخماد الحريق داخل مصنع تسلا ، وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في فريمونت، أنه تم اندلاع الحريق في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في مبنى يبدو أنه قيد الإنشاء،  نتج عن ملامسة الألمنيوم المصهور لسائل هيدروليكي.


وأضاف المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في فريمونت ، فور وقوع الحريق انه كبير وضخم للغاية، ولكن أوضحت الأخبار أنه منحصر في مكان واحد ولم يكن هناك داع لاستدعاء أي عمليات الإخلاء.


وأوضح متحدث الإدارة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحريق، وتم إخماده على الفور بدون أى خسائر.


وكان آخر حادث اشتعال بمصنع تسلا خلال عام 2018 بعدما اشتعلت النيران في كومة من الورق المقوى بالقرب من مسار اختبار وانتشرت لتلتهم أحد هياكل سيارات تسلا .


والجدير بالذكر أن مصنع فيرمونت الذي اندلع به الحريق  تم  بناء طراز Tesla 3 الذي توقف إنتاجه الشهر الماضي، وكانت سهم شركة تسلا  قد انخفض بنسبة 2.4% صباح اليوم التالي للحريق  الموافق الجمعة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في مصنع للمنسوجات والغزل بـ كفر الشيخ.. صور

تيسلا الأمريكية تستعد لطرح سيارة رخيصة تغزو السوق الصيني

مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حريق مصنع الملابس الجاهزة بالعبور

راح ضحيته 44 قتيلا ومصابا.. تحقيقات موسعة من النيابة فى حريق مصنعي العبور

ترشيحاتنا

بفستان أسود.. مي عمر في أحدث ظهور لها

بحزام جلد.. العثور على جثة طفل مخنوقا داخل غرفته بالإسماعيلية

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور

900 ألف حالة وفاة بكورونا في أوروبا.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بعد أزمة لقاح استرازينيكا

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

مدحت العدل يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك.. وتعليق مثير على واقعتي سيدة السلام ومتحرش المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

معلومات عن يوم المرأة المصرية وأسباب الاحتفال به في 16 من مارس

خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها