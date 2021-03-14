شاهد.. حريق كبير بمصنع تسلا للسيارات الكهربائية

وقع حريق كبير فى مصنع تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بمدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن ترددت أنباء عن ذلك من خلال بث القنوات المحلية للقطات الأدخنة تتصاعد من المبنى في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.





وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء بفريمونت بولاية كاليفورنيا ، لمحاولة إخماد الحريق داخل مصنع تسلا ، وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في فريمونت، أنه تم اندلاع الحريق في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في مبنى يبدو أنه قيد الإنشاء، نتج عن ملامسة الألمنيوم المصهور لسائل هيدروليكي.





وأضاف المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في فريمونت ، فور وقوع الحريق انه كبير وضخم للغاية، ولكن أوضحت الأخبار أنه منحصر في مكان واحد ولم يكن هناك داع لاستدعاء أي عمليات الإخلاء.





وأوضح متحدث الإدارة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحريق، وتم إخماده على الفور بدون أى خسائر.





وكان آخر حادث اشتعال بمصنع تسلا خلال عام 2018 بعدما اشتعلت النيران في كومة من الورق المقوى بالقرب من مسار اختبار وانتشرت لتلتهم أحد هياكل سيارات تسلا .





والجدير بالذكر أن مصنع فيرمونت الذي اندلع به الحريق تم بناء طراز Tesla 3 الذي توقف إنتاجه الشهر الماضي، وكانت سهم شركة تسلا قد انخفض بنسبة 2.4% صباح اليوم التالي للحريق الموافق الجمعة .