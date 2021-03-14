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حوادث

مد أجل النطق بالحكم في خلية داعش بولاق الدكرور لجلسة غد

الأحد 14/مارس/2021 - 01:45 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" لجلسة غد، الاثنين الموافق 15 مارس.
 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، وسكرتارية أحمد مصطفى.


وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، انضم وأسس وتولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة.
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