تزامنا مع موجة ثالثة .. إعلان متفائل من وزير الصحة الإيطالي بشأن إصابات كورونا

كشف وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، اليوم الأحد، عن توقعاته بشأن تراجع مرتقب في عدد إصابات كورونا، وذلك بعد يومين من إعلان وزارة الصحة الإيطالية أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء ستعود إلى الإغلاق اعتبارًا من الاثنين.





وقال الوزير الإيطالي: "أتوقع تراجعًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مع نهاية الربيع".





وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد حذر من أن الأمة تواجه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، وسط ارتفاع عدد الحالات.





وأعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة لتشديد القيود في معظم أنحاء البلاد. وفي 12 مارس، قررت الحكومة فرض قيود الإغلاق اعتبارا من 15 مارس والتي ستكون سارية المفعول حتى 6 أبريل. بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الجديدة. كما وعد دراجي أيضا بتسريع برنامج التطعيم في البلاد.





كما أكدت وزارة الصحة الايطالية الجمعة أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من وباء كورونا، ستعود إلى الحجر الصحي الجزئي اعتبارا من الاثنين.





وقالت إيطاليا أمس السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80 بالمئة من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.





وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.





وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.



