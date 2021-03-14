بسعر خيالى.. عرض نسخة نادرة من استون مارتن زاجاتو بمزاد علنى

أعلن Bring A Trailer الخاص بالمزادات العالمية للسيارات عن طرح سيارة جديدة للبيع فى مزاد علنى، وهى نسخة ماسية من استون مارتن زاجاتو V12 الخرقة موديل 2013.





وبالرغم من أن المزاد العلنى للسيارة استون مارتن زاجاتو V12 الخارقة لم ينته حتى الآن، ويستمر إلى يوم الخميس القادم، ولكن وصل أعلى عرض لها حتى الآن إلى 500.000 ألف دولار، ومن المتوقع أن ترفع القيمة أكثر من ذلك.





ويقول منظمو المزاد العلنى إنه تم استيراد السيارة استون مارتن زاجاتو V12 الخارقة إلى الولايات المتحدة بموجب إعفاء "العرض أو العرض" الفيدرالي لأنها صنعت للسوق الأوروبية فقط.





ويوضح منظمو المزاد أن السيارة استون مارتن زاجاتو V12 الخارقة مضي ثمان سنوات على موديلها، إلا أنه لا يوجد سوى 3200 ميل بعداد الكيلومتر، يشمل البيع مجموعة أدوات وأدبيات الشركة المصنعة ومفاتيح بلورية، وحتى مظلة للمطر.





وتستمد السيارة استون مارتن زاجاتو V12 الخارقة موديل 2013 قوتها من محرك V12 زاجاتو الذى يضخ سعة 6.0 لترات بقوة 510 حصان و420 رطل قدم من عزم الدوران، ويتم توجيه كل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل يدوي من ست سرعات.





ويتميز زاجاتو بهيكل معاد تصميمه، حيث يتميز هيكلها المصنوع بالكامل من الألمنيوم بسقف مميز ذي فقاعة مزدوجة والعديد من سمات التصميم الفريدة الأخرى.





ويستغرق التصميم اليدوي للهيكل الواحد أكثر من 2000 ساعة، ويعد هذا النموذج من زاجاتو بلونه الأحمر الخاص جدا هو المثال الوحيد الذي تم طلبه في طلاء Fiamma Red ثلاثي المراحل.





وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة استون مارتن زاجاتو V12 الخرقة بجلد أسود سبج مع لمسات باللون الأحمر ومجهزة بمقاعد من ألياف الكربون ونظام صوتي من Bang & Olufsen ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية وكاميرا للرؤية الخلفية.





تشمل الميزات الأخرى مكابح من السيراميك الكربوني، ونظام تعليق قابلا للتعديل، وعجلات زاجاتو مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات Pirelli P Zero.