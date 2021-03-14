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سيارات

ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعمل شركة فورد لصناعة السيارات الامريكية منذ فترة على تجهيز طرازها الجديد مافريك موديل 2022 الصغيرة ، والذى تؤكد الشركة انه سيكون اصغر من رينجر ومنافسة لهيونداي سانتا كروز القادمة .

ونشرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة ، اثناء اختبارها في ميتشيغان، من قبل المصوريين التجسسين ، الذين لا يتركون سيارة بدون الكشف عن معلومات تخصها قبل الكشف الرسمى .

وظهرت السيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة ، خلال الصور التجسسية بشبكة قضيب تشمل إشارات الانعطاف عند الحواف الخارجية ، بالاضافة الى مصابيح أمامية على شكل حرف C ومصد أمامي من البلاستيك الأسود.

وتاتى السيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة بكسوة بلاستيكية للجسم وعجلات كبيرة وتكوين عملي لمقصورة الطاقم، بجانب الهيكل الانسيابي وخط حزام مسطح نسبيًا يتجنب انحدار الباب الأمامي .

اما الجهة الخلفية للسيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة ، فتاتى بكسوة بلاستيكية تلتف حول الجزء العلوي وترتفع إلى أعمدة C.

يويؤكد الخبراء ان السيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة تستمد قوتها من محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان، وعزم دوران يبلغ 373 نيوتن متر، يتصل كلاهما بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، والذي يمكن إقرانه بنظام دفع رباعي اختياري.

ولكن حتى يومنا هذا لم تعلن شركة فورد عن اى معلومات رسمية للسيارة فورد مافريك موديل 2022 الصغيرة ، و من المتوقع أن يعتمد النموذج بشكل كبير علي اسكيب وبرونكو سبورت.

ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة
ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة
ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة
ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة
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