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اقتصاد

العجواني: سوق العدد والماكينات الصناعية يعود بنسبة 70%.. و8% ارتفاع في الأسعار

الأحد 14/مارس/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع العدد والآلات والماكينات الصناعية بدأ في العودة تدريجيا لطبيعته منذ فترة ويقدر حاليا بنسبة 70%، وذلك بعد حالة الركود التي شهدها السوق منذ انتشار جائحة كورونا. 

وأشار العجواني، إلى أن أسعار العدد اليدوية والآلات والماكينات الصناعية زادت بنسبة 8% عن ما قبل جائحة كورونا، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والشحن. 

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وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض مستوردي القطاع اتجهوا للتصنيع محليا في محاولة جادة منهم لتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق المنتج المحلي، مشددا على ضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية في تلبية حاجة المصانع. 

وأكد العجواني، على ضرورة تيسير عملية الحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة لإقامة مزيد من الصناعات الهندسية، وتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية في مجال الصناعات الهندسية لما لها من أهمية في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم إنعاش حركة التصدير وخروج المنتج المصري للأسواق العالمية.

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