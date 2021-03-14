بشرة خير .. دواء للإكزيما يستخدم لعلاج فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة، أنه يمكن للمرضى الذين يعانون من الأكزيما المزمنة والحكة الجلدية أن يجدوا الراحة قريبًا بفضل دواء التهاب المفاصل الذي يستخدم أيضًا لعلاج فيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على دواء baricitinib لعلاج الأكزيما المتوسطة إلى الشديدة التي تصيب أكثر من مليون بريطاني.





الأكزيما تتميز بألم جلدي واحمرار وحكة شديدة، وهي حالة شائعة في مرحلة الطفولة، ولكن بالنسبة لحوالي واحد من كل 40 شخصًا في المملكة المتحدة، فإنها تستمر حتى مرحلة البلوغ.



