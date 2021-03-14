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بشرة خير .. دواء للإكزيما يستخدم لعلاج فيروس كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 04:07 م
دواء للإكزيما يستخدم
دواء للإكزيما يستخدم لعلاج فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، أنه يمكن للمرضى الذين يعانون من الأكزيما المزمنة والحكة الجلدية أن يجدوا الراحة قريبًا بفضل دواء التهاب المفاصل الذي يستخدم أيضًا لعلاج فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على دواء baricitinib لعلاج الأكزيما المتوسطة إلى الشديدة التي تصيب أكثر من مليون بريطاني. 

الأكزيما تتميز بألم جلدي واحمرار وحكة شديدة، وهي حالة شائعة في مرحلة الطفولة، ولكن بالنسبة لحوالي واحد من كل 40 شخصًا في المملكة المتحدة، فإنها تستمر حتى مرحلة البلوغ.

يستخدم Baricitinib بالفعل في NHS لتقليل أعراض التهاب المفاصل، ولكن أشارت الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن أن يساعد أيضًا في مكافحة مرض كوفيد 19 الذي يهدد الحياة لأنه يمكن أن يساعد في تهدئة "عاصفة السيتوكين"، حيث يتم إرسال الجهاز المناعي بشكل مفرط، ويبدأ الفيروس في الإضرار بالجسم.

أظهرت التجارب الآن أن الدواء فعال للغاية في الحد من الأعراض الموهنة للإكزيما، ويسبب آثارًا جانبية أقل بكثير من الأدوية المعروضة حاليًا في NHS.

هذا علاج ثوري تمامًا، لأنه يمكن أن يوقف الحكة والالتهاب، سيتمكن المصابون من الحصول على بعض الراحة والنوم الذي يحتاجون إليه بشدة، وسوف يرون بشرتهم تلتئم أيضًا. 


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