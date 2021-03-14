سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

اعلنت شركة فورد العالمية ، عن موديل 2021 من طرازها فوكس مؤخرا ، وتم طرحه فى الاسواق المصرية ، والذى ينتمى لفئة السيارات السيدان العائلية .

وطرحت السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، بخمس فئات سعرية مختلفة ، وهم الفئة الأولى Trend ، و الفئة الثانية Connected 5 Doors ، الفئة الثالثة Connected ، الفئة الرابعة Titanium ، الفئة الخامسة Titanium X .





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قوة فورد فوكس

وتستمد السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، قوتها من محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، كالتالى الطول 4647 مم و العرض 1825 مم و الارتفاع 1471 مم .





تجهزات فورد فوكس

كما وضعت العديد من التجهيزات الاساسية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، منها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية ، و مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاح كهربائي.

اما الفئة الثانية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، فتاتى بخاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، و جنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، للفئة الثالثة .





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وسائل الامان بفورد فوكس

وتضم السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، العديد من وسائل الأمن والسلامة، منها عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية .





اسعار فورد فوكس

اما عن اسعار فورد فوكس موديل 2021 ، فى مصر تاتى كالتالى .

- اوتوماتيك / TREND 4D 2021 بسعر 345,000 جنيه

- اوتوماتيك / CONNECTED 5D 2021 بسعر 370,000 جنيه

- اوتوماتيك / CONNECTED 4D 2021 بسعر 375,000 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM 4D 2021 بسعر 415,000 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM X 4D 2021 بسعر 465,000 جنيه