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سيارات

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

الأحد 14/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة فورد العالمية ، عن موديل 2021 من طرازها فوكس مؤخرا ، وتم طرحه فى الاسواق المصرية ، والذى ينتمى لفئة السيارات السيدان العائلية .

وطرحت السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، بخمس فئات سعرية مختلفة ، وهم الفئة الأولى Trend ، و الفئة الثانية Connected 5 Doors ، الفئة الثالثة Connected ، الفئة الرابعة Titanium ، الفئة الخامسة Titanium X .


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قوة فورد فوكس

وتستمد السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، قوتها من محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، كالتالى الطول 4647 مم و العرض 1825 مم و الارتفاع 1471 مم .


تجهزات فورد فوكس

كما وضعت العديد من التجهيزات الاساسية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، منها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية ، و مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاح كهربائي.

اما الفئة الثانية للسيارة فورد فوكس موديل 2021 ، فتاتى بخاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، و جنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، للفئة الثالثة .


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وسائل الامان بفورد فوكس

وتضم السيارة فورد فوكس موديل 2021 ، العديد من وسائل الأمن والسلامة، منها عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية .


اسعار فورد فوكس

اما عن اسعار فورد فوكس موديل 2021 ، فى مصر تاتى كالتالى .

- اوتوماتيك / TREND 4D 2021 بسعر 345,000 جنيه

- اوتوماتيك / CONNECTED 5D 2021 بسعر 370,000 جنيه

- اوتوماتيك / CONNECTED 4D 2021 بسعر 375,000 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM 4D 2021 بسعر 415,000 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM X 4D 2021 بسعر 465,000 جنيه

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور
سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور
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