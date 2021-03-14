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أخبار العالم

الوضع سيئ.. باريس على أعتاب إغلاق جديد مع ارتفاع إصابات كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 04:02 م
فرنسا
فرنسا
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حذر مسؤولو صحة في فرنسا، من أن باريس قد تتجه نحو إغلاق جديد مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال مسؤولون إن منطقة باريس قد تتجه نحو إغلاق جديد، خاصة مع امتلاء وحدات العناية المركزة بحالات الإصابة من سلالات كورونا الجديدة، فضلًا عن ضعف جهود التلقيح ومحدودية إمدادات اللقاح.

وأرسلت طائرات طبية خاصة المرضى من منطقة باريس إلى مناطق أخرى أقل إصابة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس وكالة الصحة الوطنية في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الأحد في تصريحات تليفزيونية: "إذا كان علينا الإغلاق، فسنقوم بذلك.. الوضع معقد ومتوتر ويزداد سوءًا في منطقة باريس".

واعترف سالومون بأن حظر التجول الشامل من السادسة مساء "لم يكن كافيًا" في بعض المناطق لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ولا سيما السلالة التي تم تحديدها في بريطانيا.

وأشار إلى أن فرنسا لديها عدد أكبر من الحالات المصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى في العناية المركزة - حوالي 6300 - من العدد الإجمالي لأسرة العناية المركزة التي تم اعتمادها خلال الأزمة.
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