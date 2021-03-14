بالتعاون مع اليونيسيف.. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق برنامج التربية الأسرية الإيجابية

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، عن سعادتها لانطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي .





وقالت نيفين القباج ، خلال الاحتفال بإطلاق البرنامج اليوم، إن هذا البرنامج يهدف للتعامل مع الأطفال بشكل متحضر ووقف جميع أشكال العنف والإهمال أو الاساءة للطفل سواء حرمانه من التعليم أو التغذية الصحية والرعاية السليمة أو يهدر كرامة الطفل ويقلل من ثقته بنفسه.





وأشارت نيفين القباج ، إلى أن برنامج التربية الأسرية الإيجابية يشكل أسرة تعمل على بناء علاقة إيجابية بناءة لوقف أشكال العنف .



