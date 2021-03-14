وزير الخارجية: نتائج قمة العلا قيد المراجعة والمداولة والتقييم

قال سامح شكري وزير الخارجية إن هناك سعيًا لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة ، مشيرا إلى أن مكونات ذلك هو تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا و نتوقع من قطر ذلك.





وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: " لجنة المتابعة تراجع العناصر و الالتزامات في هذا الشان و من المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة لأنها قيد المراجعة و المداولة و التقييم ، قائلا: " اذا لم يوجد التزام سندخل صفحة اخري".





و قال شكري أن العلاقات مع الاشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة ، مشيرا إلى أن هذا المنهج من كافة الأشقاء العرب ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة ، هناك رسالة ايجابية من الاشقاء في قطر انهم يرغبون و عازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة لا نواحي السياسية و الاقتصادية.