خطوة بخطوة.. هكذا يمكن إنشاء Messenger Rooms عبر واتساب ويب

يعد واتساب WhatsApp، تطبيق مراسلة فورية يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل النصية والصوتية عبر الدردشات إلى جانب مشاركة الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، ويمتلك تطبيق التراسل إصدارا آخر مخصص لأجهزة سطح المكتب، إلى جانب الإصدارات المخصصة للهواتف الذكية.





وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يتزامن إصدار سطح المكتب والمعروف باسم WhatsApp Web، مع تطبيق الهاتف كي يسمح للمستخدم بإرسال واستقبال رسائل "واتساب"، عبر جهاز الكمبيوتر، ويستخدم إصدار الويب في أغلب الآحيان المؤسسات، من أجل تسهيل كتابة الرسائل باستخدام متصفح الويب دون الحاجة لاستخدام الهاتف لإرسال الرسائل.





وكانت شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة، قد أضافت دعما لميزة غرف ماسنجر Messenger rooms، والتي تتيح لأكثر من ملياري شخصا إنشاء وإجراء مكالمات فيديو جماعية لما يصل لـ50 مشاركا، عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتتزامن مكالمات ماسنجر رومز مع فيسبوك وإنستجرام وواتساب إلى جانب نسخة الويب من تطبيق التراسل في غرفة دردشة واحدة واتصال مرئي واحد.





كيفية إنشاء غرفة دردشة من خلال ماسنجر رومز على واتساب ويب





1. افتح حساب واتساب الخاص بك عبر متصفح الويب، أو إصدار سطح المكتب، ثم انقر فوق زر القائمة أعلى قائمة الدردشات، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار إنشاء غرفة Create a room.





2. ستظهر رسالة منبثقة فقو الشاشة بأيقونة Messenger Rooms، لتنقلك مباشرة إلى نافذة جديدة بعيدا عن محادثات واتساب العادية.





3. قم بتسجيل دخولك إلى حساب فيسبوك الخاص بك لتتمكن من استخدام خدمة التراسل ماسنجر.





4. انقر فوق خيار إنشاء غرفة باسم، وضع اسما مناسبا للدردشة.





5. قم بإضافة الأفراد الذين ترغب في إجراء مكالمة جماعية معهم يمكن إضافة ما يصل إلى 50 مشاركا في المكالمة الواحدة.





6. تستطيع دعوة أي شخص يريد الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو من خلال من إرسال رابطا للانضمام إلى المكالمة لكل من جهات الاتصال.