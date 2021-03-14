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محافظات

محافـظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمراكز والمدن

الأحد 14/مارس/2021 - 05:51 م
أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

 وتابع محافظ المنوفية الأعمال التحضيرية لبدء أعمال الرصف بمركز الباجور ، حيث تم فرد طبقة السن بشارع بنها بمدينة الباجور تمهيدًا للرصف وذلك ضمن خطة رد الشيىء لأصله بهدف تيسير الحركة المرورية للمواطنين بمدخل كوبرى عوض حسن والحد من الاختناق المرورى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وذلك بالشارع القديم وأسفل الكوبرى العلوى والشوارع الجانبية حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وفى مركز منوف وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية ، تابع اليوم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبحضور الشركة المنفذة أعمال رصف شارع بورسعيد بطول 2000 متر من الجهتين وكذا متابعة تركيب الإنترلوك بشوارع المدينة للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظًا على الصالح العام وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمدينة.

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمتابعة ميدانية لأعمال وضع طبقة الأساس والسن وكذا الطبقة الثانية بشارع الشهيد الشاطر وذلك بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة للأعمال تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة العام المالي الحالي.

وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.
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