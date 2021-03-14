محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن لحصوله على نوط الامتياز من الطبقة الأولى

هنأ اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ؛ لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وحصوله على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن ، واستتباب الأمن.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ كفر الشيخ ، لمدير أمن كفر الشيخ بمكتبه، بديوان عام مديرية الأمن، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام.





كما هنأ محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق؛ لحصولهما على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، متمنيًا لكل القيادات الأمنية التوفيق في خدمة الوطن.