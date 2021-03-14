حالات اختناق ل 9 عمال .. قناة السويس تكشف تفاصيل حريق الورشة العائمة

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا، حول تفاصيل اندلاع حريق بورشة عائمة بشركة التمساح لبناء السفن.





وقالت الهيئة انه اندلع حريق في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس) أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف.





وتم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس والحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ونجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق ٩ عمال من العاملين، تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم.