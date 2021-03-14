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رياضة

خاص| سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

الأحد 14/مارس/2021 - 06:21 م
عماد السيد
عماد السيد
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حسام الحارتي
قرر عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وعلم "صدى البلد" أن عماد السيد حارس الاتحاد السكندري يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لعدم مشاركته في المباراة بصفة أساسية إضافة إلي استبعاده من قائمة الفريق للمباراة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وينتهي عقد عماد السيد مع الاتحاد السنكدري في صيف 2022 بعدما انتقل إلي صفوف زعيم الثغر في عام 2019 قادما من نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة لثلاثية سنوات.

وتعجب عماد السيد  من عدم الاعتماد عليه بصفة رسمية ورغبة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الاعتماد على محمد صبحي حارس نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد على الرغم من اعتماد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عليه بصفة رسمية في كافة المباريات.

ويبحث عماد السيد في الوقت الحالي على أحد العروض للانتقال إلي أحد صفوف الاندية خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة حسام حسن.
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