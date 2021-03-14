"قلبت الدنيا".. سمية الخشاب تعلق على صورتها مع محمد رمضان.. خاص









وقالت:" الصورة قلبت الدنيا .. إن شاء الله المسلسل يعجب الناس ". أضافت :" دورى سيكون مفاجأةه ومختلفا عن ما قدمته من قبل في الأعمال الدرامية " .









وتجسد سمية الخشاب، من خلال أحداث العمل دور صعيدية تربطها صلة قرابة بالنجم محمد رمضان . وتعود الخشاب للدراما التليفزيونية بمسلسل "موسى" بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبدة، تـأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.





وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث صور فريق العمل بقيادة المخرج، عدة مشاهد من المسلسل في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.









يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينر.

علقت الفنانة سمية الخشاب في تصريح لـ "صدى البلد " على صورتها فى كواليس "موسى" مع محمد رمضان والتي لاقت انتشارا واسعا على السوشيال ميديا .