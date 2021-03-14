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تكنولوجيا

بعد iMac Pro .. آبل تتوقف عن بيع وإنتاج هذا الجهاز

الأحد 14/مارس/2021 - 09:13 م
بعد iMac Pro .. آبل
بعد iMac Pro .. آبل تتوقف عن بيع وانتاج هذا الجهاز
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ندى على
قررت شركة آبل Apple الأمريكية، التوقف عن بيع وإنتاج جهاز HomePod الأصلي في متجر الشركة عبر الإنترنت، حيث سيظل فى المتاجر حتى نفاد الكمية، كما قامت الشركة من سحب الجهاز فى عدد من الدول.    

وبحسب موقع GSMArena فإنه لا يوجد لدى شركة آبل حاليًا خطط معلنة لاستبدال جهاز HomePod ، حيث سيتم التركيز على جهاز HomePod mini الذى تم إطلاقه العام الماضى بسعر 99 دولارا أمريكيا . 

ويعتبر جهاز HomePod mini أفضل من HomePod الأصلى الذى توفقت آبل عن انتاجه حيث يتمتع بجودة صوت قوية  ومجموعة ميزات أفضل بكثير مما كان عليه HomePod الأصلي عند الإطلاق . 

وتم إطلاق جهاز HomePod الأصلى في عام 2018 بحجم كبير و سعر أعلى بكثير، حيث صدر بسعر 349 دولارا أمريكيا، دون المستوى لاستخدام Siri مقارنة بالأجهزة الأخرى. 

وجهاز HomePod عبارة عن سماعة HomePod تدعم تطبيق التنبيهات الخاص بآبل ويمكن تحديد التنبيهات والمواعيد الهامة ببساطة من خلال قول كلمة Remember قبل تحديد التنبيه أو الموعد. من خلال المساعد Siri ، كما تستخدم كمكبر صوت لهواتف آيفون.
 
وأفادت تقارير سابقة أن آبل  تعتزم خفض مبيعات جهاز  iMac Pro، والذي يعد من أبرز أجهزة الشركة الأمريكية، شيوعا واستخداما على مدار سنوات، والذي أعلنت عنه لأول مرة في أواخر عام 2017.

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