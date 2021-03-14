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مرأة

للمدخنين .. لا تتجاهل الفحص المبكر لسرطان الرئة

الأحد 14/مارس/2021 - 11:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري

كل مدخن معتاد يحمل مخاطر كبيرة للإصابة بسرطان الرئة في حياته ويعرض حياة الآخرين أيضًا للخطر من خلال تعريضهم للتدخين السلبي. يعد سرطان الرئة أحد أنواع السرطانات الشائعة في الهند.

يذكر تقرير أن أكثر من 25 في المائة من حالات السرطان  ترجع إلى استهلاك التبغ. في حين أن الأنماط الحالية فيما يتعلق باستهلاك التبغ والتدخين تحتاج إلى دراسة وتحليل ، فإن الحاجة إلى فحص سرطان الرئة يمكن أن تنقذ العديد من الأرواح وتساعد على تحسين الوضع الحالي ، كما ذكر الدكتور إندو بانسال ، المدير والمستشار الأول ، علاج الأورام بالإشعاع 

.سيساعد فحص سرطان الرئة في تشجيع المدخنين على تحسين نوعية الحياة. قد يؤدي إجراء الفحص بانتظام إلى اختيار أسلوب حياة أفضل واتباع أنماط صحية. يمكن أن يعمل كمنبه ليكون على دراية بالحالة الحالية.

من خلال فحص سرطان الرئة ، سيساعد الاكتشاف المبكر في علاج المرضى في وقت مبكر. سوف يقلل الاندفاع إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي في نفس الوقت. بمجرد أن يتم علاجهم مبكرًا ، ستقل فرص العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. نظرًا لوجود احتمال أنه بعد إجراء فحوصات سرطان الرئة بانتظام ، سيتم تشجيع العديد من الأشخاص على ترك هذه العادة التي ستنقذهم تلقائيًا من خطر الإصابة بالسرطان أو ستنقذهم للوصول إلى مستوى شدة المرض وهناك ستكون فرصة أقل لأي علاج السرطان.


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