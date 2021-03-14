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أمانة فى رقبة البنوك..رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة لمحدودى ومتوسطى الدخل

الأحد 14/مارس/2021 - 10:55 م
بنك مصر
بنك مصر
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داليا أحمد

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إنه كان يوجد تمويل عقارى بفائدة  5 ،7 % فيما سبق ،متابعًا أنه يوجد  7 مليار و 600 ألف لحساب متوسطى ومحدودى الدخل .

 

أوضح محمد الإتربى ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى "عمرو أديب"، أن برنامج التمويل العقارى الجديد  قوي ومفيد جدا لمتوسطى ومحدودى الدخل، ولا يوجد أى صعاب فى السداد، موضحًا أن هناك توجيهات للبنك المركزى من السيسى بإطلاق مبادرة 100 مليار جنية .

 

أضاف "الإتربى"، أن الآليه الجديد تستمر حتى 30 سنة وهذ أقل سعر فائدة حدثت فى التاريخ ، والبنك المركزى والبنوك الأخرى على أتم الإستعداد له ، لافتًا أن كا الإجراءات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى بالتعاون مع السيسى هى التى حمت مصر أثناء الجائحة.


 كما تابع "الإتربى " ، أن هذا البرنامج لمحدودى ومتوسطى الدخل فى كل شرائح المجتمع وليس القطاع الحكومى فقط ، موضحًا أن مهمة البنوك هى تحريك الاقتصاد و أن يكون لمحدودى الدخل ملكية خاصة  لشقته.

 

نوه "الإتربى "أن البنك المركزى سيقوم بدراسة وضع المواطنين أصحاب ال 5 ، 7 % للإستفادة من مبادرة فائدة 3 % وسيقوم البنك المركزى بتحمل الفارق.

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