نانت يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

خسر باريس سان جيرمان أمام نانت 1 /2، في المباراة التي جمعتهما مساء الاحد، باستاد بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الفرنسي.









سجل هدف باريس المهاجم جوليان دريكسلر في الدقيقة 42.









وتعادل لنانت رونالد كولو في الدقيقة 59، ثم أحرز موسيس سايمون الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليقلب الطاولة على الفريق الباريسي.









وحقق نانت نتيجة مفاجئة بهذا الفوز الرابع له في الدوري، ويمنع باريس من صدارة الدوري المتخلف عن نادي ليل.









وتقدم نانت مركزا ليصل الى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، بينما يستقر باريس بقيادة بكتينيو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة متخلفا عن ليل المتصدر بثلاث نقاط، ومتساويا مع نادي ليون صاحب المركز الثالث في النقاط.









ويواجه نادي باريس غريمه ليون في مباراته القادمة في الدوري الأحد المقبل، بينما يواجه نانت نادي لورنتي صاحب المركز السابع عشر.