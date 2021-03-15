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حوادث

مصدر أمنى ينفى وجود توتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية عقب حبس عدد من الصحفيين

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:08 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمني صحة ما تم تناوله من إدعاءات على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود حالة من التوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية عقب قرار الجهات القضائية بتجديد حبس عدد من الصحفيين لمدة 45 يوما، والزعم بتسريب الجهات الأمنية لمعلومات بشأن قرب خروج بعض المعتقلين قبل ذكرى يناير.

كما نفى المصدر ما تم تناوله بذات القناة بشأن مزاعم الهارب هيثم أبو خليل بوجود إستغاثة لأهالى نزلاء أحد السجون بسبب حجز كل 3 نزلاء فى سجن إنفرادى ضيق لا يوجد به دورة مياه.

كما زعمت قناة أخرى تابعة للجماعة الإرهابية نقلًا عن مجموعة من أهالى نزلاء أحد السجون أن ذويهم سوف يدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجًا على الانتهاكات التى يتعرضون لها، وأن إدارة السجن قررت عدم فتح الزنازين على النزلاء من صباح يوم الخميس حتى صباح يوم السبت من كل أسبوع، وعدم السماح بدخول دورات المياه لمدة يومين.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلًا، ويأتى فى إطار إستمرار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لتأليب الرأى العام من خلال نشر الأكاذيب والادعاءات عبر الأبواق الإعلامية الموالية لها.
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