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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن دولة تهدد الولايات المتحدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:16 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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قسم الخارجي
اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، الصين بتهديد سريع للولايات المتحدة، مؤكدا أهمية العمل مع شركاء بلاده للوقوف في وجه الصين. 

وقال أوستن: "نعمل مع شركائنا في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تحدي الصين". 

وكان الأسبوع الماضي، قال مصدر بالحكومة الهندية لـ"رويترز" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور الهند على الأرجح الأسبوع الجاري، في زيارة وصفها بالهامة.

ذكر المصدر، أن الزيارة تأتي في إطار سعى الحليفين إلى تعميق العلاقات العسكرية لمواجهة القوة المتنامية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث دارت مناوشات في بحر الصين الجنوبي، بين الصين وأمريكا، هدفت إلى استعراض القوة بعد تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه بأيام.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، أن أول زيارة يقوم بها مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستركز على تعزيز التعاون.

وتابع المسئول أن أوستن يخطط للقاء وزير الدفاع الهندي راجناث سينج خلال زيارته المزمعة في 15 مارس.

وذكر المصدر أن وزير دفاع أمريكي  سينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في زيارة لليابان وكوريا الجنوبية.

 ولم يتضح على الفور ما إذا كان بلينكين سيزور الهند أيضا.

بالنسبة للهند، سيؤدي تعميق العلاقات العسكرية الثنائية إلى تحقيق المزيد الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، حيث تحاول نيودلهي تحديث نظامها الدفاعي وسط توترات مع الصين في جبال الهيمالايا الغربية.
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