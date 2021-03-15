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سم العقارب.. ذهب سائل يصل الجرام منه إلى 200 ألف يورو في مصر.. تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:28 ص
سموم العقارب
سموم العقارب
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إبراهيم القادري
قال محمد حمدي بشته تاجر استخراج سموم العقارب، إن العمل في مجال استخراج سموم العقارب والثعابين يعد من أخطر المجالات على مستوى العالم وهذا لأننا نتعامل مع كائنات سامة.

وأضاف "حمدي بشتة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "العقارب يتم تجميعها من جميع سواحل مصر لأنها لها أماكن مخصصة يتوفر بها مقومات مينة لحياتها والتي تحصل منها على مقومات الغذاء".

وأوضح "حمدي بشتة" أن هناك أماكن مخصصة نحصل منها على العقارب مثل الضبعة ومطروح وبرج العرب وبلطيم وأسوان مؤكدا أن أسوان بها نوع من العقارب من اهم 5  أنواع على مستوى العالم وهذه ثروة قومية.

وتابع حمدي بشتة: "يجب أن يكون هناك شكل قانون لإتمام عملية استخراج السموم وبيعها للشركات خارج مصر، وأن هناك بروتينات تستخلص من العقارب يصل سعرها إلي 200 ألف يورو للجرام الواحد".
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