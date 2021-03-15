إحنا على مبدأنا...أحمد العوضي من كواليس تصوير "اللي ملوش كبير"

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة له من كواليس تصوير مسلسل اللي ملوش كبير .



وكتب أحمد العوضي، قائلا: "احنا علي مبدأنا لا بنيجي علي ولايا ولا بنيجي علي عيال الخديوي".



مسلسل الاختيار والذى عرض فى رمضان العام الماضى وقدم فيه شخصية عشماوى الإرهابي وقام ببطولة العمل أمير كرارة وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.



ويقوم حاليا أحمد العوضى بتصوير دوره فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويشاركه البطولة زوجته الفنانة ياسيمن عبد العزيز وهو من تاليف عمرو محمود ياسين.