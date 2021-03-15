أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين 15-3-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 15 مارس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وسجل الدينار الكويتي للشراء 48.9132 جنيه والبيع 52.1192 جنيه، وهو الأغلى سعر بين العملات العربية والأجنبية.
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كما سجل الريال السعودى للشراء 4.143 جنيه ، والبيع 4.1965 جنيه.
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2356 جنيه، والبيع 4.2854 جنيه.
سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه، ووالبيع 41.7484 جنيه.
فيما سجل الريال العمانى للشراء 39.6954 جنيه، والبيع 40.8852 جنيه.
سجل الريال القطرى للشراء 4.0103 جنيه، والبيع 4.3218 جنيه.
سجل الدينار الأردنى للشراء 21.7524 جنيه، والبيع 22.2285 جنيه.