وزير الشباب يشهد ختام المرحلة الثالثة ببرنامج روبوتاك ويُكرم المتميزين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ختام المرحلة الثالثة من برنامج "روبوتاك"، بمركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون بين الاكاديمية للمرحلة العمرية من (7-17) عامًا، بحضور بحضور الدكتورة عزه الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن برنامج "روبوتاك" من البرامج التدريبية المستحدثة بالوزارة لخدمة الشباب والنشء في مجال التكنولوجيا لإعداد جيل من الشباب الواعد الذي يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، لافتًا إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.





وأشاد "صبحي" بالدور الذي تقوم به الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم شباب مصر والرياضيين، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب تهتم بهذه المرحلة السنية للطلائع لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات والمهارات، معربًا عن سعادته بهذا المشروع والذي يُعوّل عليه الكثير في تغير طريقة التفكير بشكل علمي ومدروس للشباب والنشء.





وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي العمل على توفير منح للمتميزين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على غرار ما يحدث مع الرياضيين وذلك بهدف تحفيزهم على التفوق العلمي والرياضي.





من جانبه، أشار مديرالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى تقديم كل الدعم للشباب والعمل على تمكينهم في مختلف المجالات والتخصصات، بوصفها بيت الخبرة العربي في التعليم والتدريب، من منطلق حرصه علي تطوير العنصر البشري وبخاصة الشباب الذين هم أمل المستقبل، موجهًا الدعوة للطلائع المتميزين بالبرنامج الي زيارة مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





يذكر ان المرحلة العمرية للمشاركين ببرنامج "روبوتاك" من (7-17) عامًا مقسمين على مجموعتين من (7-14) عام ومن (14-17) عام، ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكي للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجي وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.





وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولي من البرنامج ١٢٢٤٢ من المصريين بالداخل في جميع المحافظات وبالخارج نحو ١٤٠ طفل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.