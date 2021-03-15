بعد طرحه عبر نتفلكس.. تفاصيل "دراما كوين" أولى تجارب أبلة فاهيتا في الدراما

طرحت شركة نتفليكس منذ قليل حلقات المسلسل المصري دراما كوين ، والذى يعد العمل الدرامي الأول الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس".



وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المسلسل:





١ / العمل من المقرر ان يشارك في بطولته بجانب كل من الدمية "ابلة فاهيتا - كارو - بودي" ، عدد من الفنانين ابرزهم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبد الله، ومن تأليف أبلة فاهيتا، محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .





٢/ تظهر ضمن احداث العمل الإعلامية بوسي بشخصيتها الحقيقة لأول مرة، حيث سبق وان صرحت لصدي البلد ان تقليدها للدمية الشهيرة لها في البرومو الدعائي مرتبط بظهورها لأسباب درامية.









٣/ سوف يتم عرض العمل في 190 دولة وترجمته لـ32 لغة ، وقد وضعت الدميه الشهيرة صوتها علي الترجمة باللغة الانجليزية .





٤/ تدور احداث العمل في ٦ حلقات فقط ، في اطار كوميدي ، حيث تتورط الدمية الشهيرة في جريمة مما يدفعها الي محاولة اثبات براءتها .









٥/ العمل وضع موسيقاه التصويرية الموزع المصري حسن الشافعي ، والذى سبق وان تعاون مع الدميه الشهيرة في اغنيه " ميستهلوش" والتي حققت نسبة مشاهدة عالية .



