استبعاد عبدالله السعيد من معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قرر استبعاد عبدالله السعيد من معسكر المنتخب المقبل استعدادا لخوض مواجهتى جزر القمر وكينيا فى الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " البدري استقر على استبعاد عبدالله السعيد وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب مع ناديه بيراميدز خلال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة " .



وعلى الجانب الأخر ، انتقد الإعلامى أحمد شوبير قرار مسئولى نادى الزمالك بسبب التراجع عن تولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .



وأضاف : " مستعجب ومستغرب قرار التراجع عن فكرة تولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى بسبب تصريح له بأن محمد الشناوى هو أفضل حارس مرمى فى مصر الآن " .



وتابع : " هل أخطأ وليد إبراهيم بهذا التصريح وليه يتم الإطاحة به وعدم توليه منصب مدرب الحراس ، هل هو كفر أم قال حقيقة ؟! " .



وأكمل : " لو سألتوا كارتيرون نفسه مين أفضل حارس مرمى فى مصر هيقولك محمد الشناوى ، لو سألتوا باتشيكو مدرب الزمالك السابق هيقولك محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر " .

وكان مسئولو الزمالك قرر رحيل باتشكيو عن تدريب الفريق والتعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ، وشهدت الساعات الماضية إبلاغ وليد إبراهيم بالتراجع عن فكرة تواجده ضمن جهاز كارتيرون رغم إبلاغه من قبل والتحدث مع ناديه .