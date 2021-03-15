ميانمار.. السلطات تفرض الأحكام العرفية في منطقة يانجون

أعلن مجلس إدارة الدولة في ميانمار، اليوم الاثنين، فرض الأحكام العرفية في بلدات نورث داجون، وساوث داجون، وداجون سيكان، ونورث أوكالابا، في منطقة يانجون، بحسب مكتب قائد قوات الدفاع.





ووفقا للإعلان، "تم منح السلطة الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون لتطبيق الأمن والحفاظ على سيادة القانون والسكينة، إذ أنه جرى فرض الأحكام العرفية، أمس الأحد، في بلدتي هلاينجثايا وشوي بي ثار بمنطقة يانجون، بعد تعرض بعض المصانع في البلدات للإحراق".





وفي 1 فبراير أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات.



