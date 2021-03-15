ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميانمار.. السلطات تفرض الأحكام العرفية في منطقة يانجون

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس إدارة الدولة في ميانمار، اليوم الاثنين، فرض الأحكام العرفية في بلدات نورث داجون، وساوث داجون، وداجون سيكان، ونورث أوكالابا، في منطقة يانجون، بحسب مكتب قائد قوات الدفاع.

ووفقا للإعلان، "تم منح السلطة الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون لتطبيق الأمن والحفاظ على سيادة القانون والسكينة، إذ أنه جرى فرض الأحكام العرفية، أمس الأحد، في بلدتي هلاينجثايا وشوي بي ثار بمنطقة يانجون، بعد تعرض بعض المصانع في البلدات للإحراق".

وفي 1 فبراير أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات.

وصرح مين أونج هلينج، القائد العسكري للبلاد، في خطاب متلفز إلى الأمة في فبراير، بأن لجنة الانتخابات استخدمت جائحة  كورونا - كوفيد 19 كذريعة لمنع الحملات الانتخابية النزيهة قبل الانتخابات العامة العام الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجنرال أونج هلاينج.. قائد جيش ميانمار والعقل المدبر للانقلاب الناعم

جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة

انقلاب ميانمار.. بايدن يطالب جيش بورما بالتخلي عن السلطة ويهدد بالعقوبات.. واعتقال زعيمة الدولة أونج سان سو كي بعد فوزها الكاسح في الانتخابات

مجموعة السبع تدين انقلاب ميانمار وفرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات

ميانمار.. أونج سان سوتشي محبوسة على ذمة التحقيق لاستيراد أجهزة اتصال لاسلكي بدون ترخيص

خطوة جريئة.. واشنطن تفرض عقوبات على ميانمار وتهدد بالمزيد

ترشيحاتنا

التعليم تمنع المدارس من ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات

بسبب كورونا .. سيدة تدعور المواطنين لاحتضان الماعز

شاهد.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها بعيد الأم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر رغم تراجع ليفربول

محمود صقر: الجينوم المصرى سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى

كورونا يستوحش.. دعوات لـ الحكومة الألمانية بالعودة إلى الإغلاق فورا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور