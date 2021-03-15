بعد شكاوى المواطنين.. غلق مصنع ريش وأحشاء دواجن بالخانكة.. صور



وقال طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة أن الغلق جاء بناء على شكاوى الأهالي من تسبب تلك المنشآت في الروائح الكريهة حيث يقوم المصنع بتجميع ريش وأحشاء الدواجن من محلات بيع وذبح الدواجن ويتم فرمه لتحويلة لمنتج أعلاف حيواني.



وأضاف نائب رئيس مدينة الخانكة أنه تم غلق حظيرة المواشي أيضا، لكونها داخل الكتلة السكنية وعدم الذبح داخل المجازر المخصصة لذلك.

وكان هالي منطقة أبوزعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية قد اشتكوا من روائح كريهة يسببها مصنع يقوم بفرم أحشاء الدواجن لتحويلها لعلف حيواني وطالبوا المسؤولين بإغلاقه لما يسببه من أضرار بالصحة العامة للمواطنين القانطين بجواره.



من ناحية اخرى قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لازالة القمامة بمنطقة عزبة منصور القطاوى وذلك فى استجابة لما نشره صدى البلد بشان تراكم اكوام القمامة.



من جانبه، قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة تكثيف حملات النظافة يوميا على كافة مناطق الحى ورفعها ، حفاظا على صحة المواطنين خاصة فى ظل الظروف الحالية واجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكانت حالة من الغضب قد سادت بين أهالى عزبة منصور القطاوي فى منطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب تضررهم من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويقول المواطن حسام الدين محمود، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت.

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار، فأين هي النظافة؟ لذلك يجب عليكم نظافة المكان.

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والمسئولون هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع سواء من وحدة محلية أو صحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

