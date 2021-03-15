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فن

تعرف على الأعمال المرشحة لأوسكار أفضل فيلم 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل. 

وأسندت الأكاديمية مهمة إعلان قوائم الترشيحات الـ 23، إلى الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها المغني نيك جوناس، في بث مباشر على الهواء، عبر منصات الأوسكار المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، والموقع الرسمي. 

والأعمال المرشحة على قائمة أفضل فيلم هذا العام هي: 
The father 
Judas and the Black Messiah
Mank  
Minari 
Nomadland
Promising Young Woman
SOUND OF METAL 
The Trial of the Chicago 7
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