العالم يواجه جائحة جديدة.. تحذير خطير من استخدام كورونا كـ سلاح إرهابي

حذر خبير في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، من أن فيروس من نوع "كوفيد" يمكن أن يستخدمه الإرهابيون كسلاح، وهو ما يمكن أن يسفر عن انتشار جائحة قاتلة.





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ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، دعا هاميش دي بريتون جوردون ، القائد السابق للفوج الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالجيش البريطاني، الحكومة إلى إعطاء أولوية للأمن البيولوجي خلال مراجعتها الدفاعية التي ستنشر قريبًا.





ومن المقرر نشر المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية غدا الثلاثاء.





ويقول الوزراء إنهم سيدعمون سياسة دولية للمملكة المتحدة تستند على أسس محلية قوية ولا سيما الأمن والمرونة والاقتصاد القوي في الداخل.





وفي أعقاب جائحة كورونا، ورد أن العقيد دي بريتون جوردون أعرب عن قلقه بشأن خطر جائحة من صنع الإنسان يتم استيرادها عمدًا إلى المملكة المتحدة.





وعلى الرغم من أنه من شبه المؤكد أنه لم يتم اعتباره كسلاح، إلا أن انتشار فيروس كورونا أصبح نموذجًا للإرهابيين، وكذلك لعدد من البلاد، لاستخدامه بفعالية كسلاح بيولوجي.





وأضاف أنه من المرجح للغاية أن دول مثل روسيا والصين كانت تبحث عن أسلحة بيولوجية، مضيفًا أن "تنظيم داعش حاول إدخال مرض الطاعون إلى مخيمات اللاجئين في سوريا فيما حصل إرهابيون على كمية كبيرة من مادة الريسين المسلحة في ألمانيا".



