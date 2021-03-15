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فن

الفلسطيني "الهدية" ضمن قائمة أفضل فيلم قصير بـ الأوسكار

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
اختير الفيلم الفلسطيني القصير "الهدية" للمخرجة فرح نابلسي، ضمن القائمة النهائية القصيرة المرشحة لجوائز الأوسكار الـ93.


يروي فيلم "الهدية" قصة عن رجل يُدعى يوسف وابنته خرجوا في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، مقدما لمحة عن عالم أسرة واحدة، عاكسة من خلالها ما يواجه الفلسطينيون يوميا من خطر وإذلال. ويشارك في بطولته النجم صالح بكري.


وجاء الإختيار ضمن فئة أفضل فيلم روائي قصير، ليصبح ثاني فيلم عربي يتواجد في القوائم القصيرة مع الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" الذي سينافس بفئة أفضل فيلم ناطق بلغة غير انجليزية.


وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل. 

وأسندت الأكاديمية مهمة إعلان قوائم الترشيحات الـ 23، إلى الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها المغني نيك جوناس، في بث مباشر على الهواء، عبر منصات الأوسكار المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، والموقع الرسمي. 

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