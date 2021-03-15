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تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:37 م
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
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مريم عزت
تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .


وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :

- كيفية اختيار موضوع البحث 

- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "

- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "

- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات 

- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع 

- كيفية التوثيق العلمى للمراجع 

- اخلاقيات الكتابة العلمية 
- كيفية استخدام بنك المعرفة
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إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية في الدراسات العليا.. تفاصيل

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