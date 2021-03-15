إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .
وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :
- كيفية اختيار موضوع البحث
- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "
- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "
- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات
- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع
- اخلاقيات الكتابة العلمية
- كيفية استخدام بنك المعرفة