إعلام القاهرة تنظم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

تنظم كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .









وفى هذا التقرير ننشر اهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :





- كيفية اختيار موضوع البحث





- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والاهداف - التساؤلات والفروض "





- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الاجرائية "





- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الاهداف والتساؤلات





- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع





- كيفية التوثيق العلمى للمراجع





- اخلاقيات الكتابة العلمية

- كيفية استخدام بنك المعرفة