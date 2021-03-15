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مرأة

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حياة عبد العزيز
مع انطلاق المرحلة الثانية من لقاج فيروس كورونا، حصل الملايين على لقاح Oxford-Astrazeneca المطور "Covishield" ولا يزال الكثيرون ينتظرون دورهم للحصول على اللقا، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون في حالة من الارتباك والخوف من أضرار اللقاح. 

إليك بعض الخرافات الخاطئة حول لقاحات COVID-19 فيروس كورونا. 

1- يصيبك بالعقم 
نشرت العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي شائعات كاذبة حول كيف أن لقاح فيروس كورونا، نظرًا لتشابهه مع البروتينات الموجودة في الجسم يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا لخصوبة الشخص.

ووفقا للأبحاث والدراسات لموقع timesofindia"، أن لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن لقاحين Covishield و Covaxin يمكن أن يسبب العقم لدى النساء أو الرجال.

2- غير آمن على الصحة
وكان هناك حاجة ملحة لتطوير لقاح فعال من أجل حماية صحة المواطنين، لكن هذا لا يعني أن اللقاحات غير آمنة، واجتمع العديد من المهنيين الطبيين وعمالقة الأدوية والعلماء معًا لتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا COVID-19، في حين أن اللقاحات يمكن أن يكون لها بعض ردود الفعل السلبية على بعض الأشخاص، حيث تلقى الملايين بالفعل لقاحاتهم، فمن الواضح فقط أن لقاحات COVID آمنة للجميع.


3- تضعف المناعة
يبدو أن الكثير من المعلومات الخاطئة تنتشر في الهواء تدعي كيف يمكن للقاحات فيروس كورونا أن تضعف المناعة وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ SARs-COV-2، ولكن هذا ليس صحيحًا، حيث تساعد لقاحات COVID جهازك المناعي على تحديد مسببات الأمراض المميتة وتمكينها من محاربته، لا يضعف أو يثقل كاهل جهاز المناعة بأي شكل من الأشكال، لذلك لا توجد طريقة يمكن أن يصيبك بها لقاح COVID بالفيروس.
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