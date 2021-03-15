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رياضة

بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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حسن العمدة


 وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد تنزانيا الوطني استعدادا لخوض مرانه الأول في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع نامونجو التنزاني في الثالثة من مساء الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته بعد الفوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي في الجولة الأولى.

ويخوض بيراميدز مرانه الأول على ملعب تنزانيا الوطني الذي تقام عليه المباراة أمام نامونجو بعد تبديل التدريب الرئيسي في ظل انشغال الملعب غدا لمباراة سيمبا والمريخ في دوري أبطال أفريقيا.
بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني
بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني
بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني
بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني
بيراميدز يصل ملعب تنزانيا الوطني
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