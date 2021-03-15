ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الطماطم؟

كشفت دراسة علمية جديدة في الهند أن عصير الطماطم من العصائر الطبيعية التي ينصح بتناولها الكثير من الأطباء حول العالم.





ووفقا لموقع "timesofindia"، أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تزداد فيها قوة الدم على جدار الشرايين، ويمكن إدارة هذه الحالة بسهولة عن طريق اتباع الأدوية المناسبة وإجراء تغييرات في عادات نمط الحياة، ووفقًا للخبراء هناك شيء آخر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهو شرب عصير الطماطم.



كما تشير الدراسات إلى أن عصير الطماطم لا يخفض ضغط الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة مستوى الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية





فحص الباحثون ما يقرب من 500 مشارك ياباني بما في ذلك الذكور والإناث، وفقًا للبحث المنشور في مجلة علوم الغذاء والتغذية، تم تزويد المشاركين بعصير طماطم غير مملح لمدة عام كامل، طُلب منهم الاحتفاظ بمذكرات يسجلون فيها بالضبط كمية العصير التي يستهلكونها كل يوم والتغييرات التي لاحظوها في صحتهم. في نهاية الدراسة، وجد أن ضغط الدم لـ 94 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم غير المعالجين انخفض بشكل ملحوظ بعد شرب هذا العصير بانتظام، وكانت الآثار المفيدة متشابهة بين الرجال والنساء ومختلف الفئات العمرية. انخفض ضغط الدم الانقباضي من 141.2 إلى 137 ملم زئبق، وانخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.

