الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ «كاف» على حضور الجماهير مباراة فيتا كلوب





وجاء احتجاج الأهلي متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولي «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة. زاد على ذلك أنه سبق وأن خاض الأهلي مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.







وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء. ردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه «كاف» أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.. وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.

تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم باحتجاجٍ رسمي، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.