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أخبار العالم

زلة لسان.. نائب رئيس الحكومة الليبية يقسم على احترام ثورة القذافي

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:16 م
نائب رئيس الحكومة
نائب رئيس الحكومة الليبية يقسم على احترام ثورة القذافي
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قسم الخارجي
أثارت زلة لسان نائب رئيس الحكومة الليبية حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب في طبرق، حالة من الفوضى والصخب داخل البرلمان.


وقال نائب الدبيبة خلال أدائه اليمين أمام المجلس "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر"، قبل أن يتدارك الخطأ ويصحح كلامه قائلا "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير".


وثورة الفاتح من سبتمبر أو انقلاب 1969، قادها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وهي التي أوصلته للحكم، بينما تسببت ثورة 17 فبراير 2011 في نهاية حكمه وحياته.


وبعد زلة لسان القطراني، ضجت القاعة بضحكات وصيحات الاستهجان من النواب، فيما طالب رئيس الجلسة بالتزام الهدوء لاستكمال مراسم أداء اليمين الدستورية.


وأدت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية وسط حضور دبلوماسي وسياسي واسع.


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