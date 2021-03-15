جامعة حلوان تقيم معرض الكتاب وسط أجواء احترازية ووقائية

انطلقت فعاليات معرض الكتاب والذى يعد المعرض الخامس التى تقيمه جامعة حلوان بمشاركة العديد من دور النشر الكبرى. وينظم المعرض تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.









وشددت الجامعة على الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية الاحترازية وذلك ضمن خطة الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ولسلامة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة .









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ويضم المعرض العديد من دور النشر الكبرى والتى تحتوى على العديد من المجلدات العلمية والأدبية ذات القيمة الفكرية العالية بالإضافة إلى النوعيات المختلفة من الكتب ذات الأسعار المتميزة لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب والقراءة.









وضم المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما ساهم في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال دور النشر الدولية والمحلية، حيث شارك بالمعرض 18 دار نشر هي (مؤسسة الأهرام - المكتبة الأكاديمية - دار الفكر العربى - إنفينتي - ميرك - دار الكتاب الحديث - الأنجلو - المجموعة العربية للنشر - سمارت - المؤسسة الدولية للكتاب -المكتب العربى للمعارف - دار العلوم- إيمك- أوزوريس -روابط - دار الفجر للنشر والتوزيع - دار النهضة العربية - أمازون ) .







