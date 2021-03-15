خطوات بسيطة للحصول على منح دراسية مجانية خارج مصر

يسعى العديد من طلاب الجامعات المختلفة إلى منحة دراسة مجانية والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة على أيدي خبراء ومتخصصين وذلك لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف المجالات والتخصصات، لذا يستعرض لكم "صدى البلد" كيفية الحصول على منح دراسية مقدمة من الجامعات في اليابان ألمانيا وكندا.

اقرأ ايضا| الجامعة البريطانية: نسعى لمواكبة حاجة سوق العمل.. وكنا سباقين في تقديم هذه التخصصات

منحة دراسية مجانية باليابان :





يمكن الحصول على منحة دراسية مجانية في دولة اليابان من خلال قبول الحكومة اليابانية في كل عام طلبات من الطلاب للحصول على منحة الحكومة اليابانية والتي تكون ممولة بالكامل منحة Monbukagakusho (MEXT) ويمكن من خلالها الحصول على " البكالوريوس" درجة المرحلة الجامعية ، والماجستير وأيضا الدكتوراه.





شروط الدراسة باليابان:





بينما لا يكون إلزاميا معرفة اللغة اليابانية للحصول على منحة دراسة مجانية ، كما تقدم MEXT Japan Scholarship 2020 وهي طلبات مفتوحة للطلاب جميعهم من جميع أنحاء العالم، كما أن مستوى الدراسة في المرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه، كما أن مجالات هذه المنح الدراسية، تشمل جميع المجالات والتخصصات.





كيف احصل على منحة دراسية مجانية

يمكن الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا - Brescia University:-

ويمكن للطالب الدراسة جامعة بريشيا أو Brescia University في كندا والتي يمكن أن يتم تقديم بها لعدة منح دراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.

وشروط الحصول على منحة دراسة مجانية في كندا بجامعة بريشيا:

- أن تكون طالبًا دوليًا.

- امتلاك شهادة الثانوية العامة.

- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

كما أن هناك فرصة للحصول منح دراسية مجانية وذلك بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University":

يمكن الحصول على منح دراسية مجانية من خلال المنحة للطلاب المتميزين الذين يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، كما يتمكن من تجديد الجائزة حتى 3 سنوات دراسية اضافية، حيث يختلف وفق عدد ودرجة المنح المقدمة سنويا، ذلك بالإضافة إلى التمويل المتاح.

ونوضح كيفية على منح دراسية مجانية في كندا:

- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة.

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وأكمال الملف الشخصي.





اقرأ ايضا| تعرف على كيفية الدراسة في الخارج مجانا





كما يمكن الحصول على منح مجانية للدراسة في ألمانيا 2020/ 2021:

فقد يسعى الطلاب إلى الحصول على منح مجانية للدراسة في الخارج والسفر، وذلك بهدف استكمال دراستهم، وخاصة الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، ولكن يمكن عند اتخاذهم القرار النهائي للسفر أن يبدأ في التفكير فى المكان الأنسب له ونجد ألمانيا من أهم الاختيارات المناسبة، بحيث يرجع ذلك إلى أسباب عديدة لما لها من مميزات دراسة في ألمانيا عن غيرها من الدول.

كما أن تكاليف الدراسة في ألمانيا، ليست مرتفعة هذا بجانب يمكن الحصول على منح مجانية للدراسة والتى تقدمها الجامعات الألمانية للطلاب الاجانب مما يجعلها من واحدة من اهما لخيارات التى تظهر للطلاب المقبلين على السفر هذا بالإضافة إلى أنها تقدم للعديد من البرامج الدراسة، وخاصة فى اقسام التكنولوجيا والهندسة، ومن هنا سوف نتحدث عن المنح الدراسية المجانية والتى تقوم بعض الجامعات في دولة ألمانيا.