قمصان: تعاهدنا على تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب .. وروح الأهلي سلاحنا

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أهمية تحقيق الفوز على فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.





وقال قمصان إن الفريق قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي هذه المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف: «نلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار».





وأضاف: «اللاعبون والجهاز الفني تعاهدوا على تحقيق الفوز واستحضار شخصية وروح الأهلي في مواجهة الغد، وسيناريو مباراة فيتا كلوب بالقاهرة لا يمكن أن يتكرر في كينشاسا، حيث سيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، لكن مع إهدار الكثير من الفرص انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2».





واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اللاعبين للمشاركة في مباراة الغد، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق اليوم، على ملعب الشهداء استعدادًا لمباراة الغد.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



