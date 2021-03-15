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توك شو

شاهد | استشاري توضح أسباب زيادة الاضطراب الجنسي للأطفال

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:12 م
الاضطراب الجنسي
الاضطراب الجنسي
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التوك شو
قالت رضوى فتحي، استشاري أسري وسلوكيلت، إن بعض الأمهات ترفض حضن ابنها، لأنها ترى نجلها "مدلع شوية"، معقبة: "هي كده شايفة أن ابنها هيكون خشن، وهذا الأمر خطير للغاية، لأن هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة إلى حد كبير". 

وأضافت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة؛ ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن مشكلة الاضطراب الجنسي لدى الأبناء يزيد إلى حد كبير حال الانفصال، أو حال سفر الأب لمدة طويلة.

وأضافت: "الابن بيتربى مع الأم والخالات، ولا يجد نموذج لرجولة، وفي هذه الحالة يجب إيجاد بديل للأب مثل الخال، وفي حال الفشل في هذا الأمر، فعلى الأم أن تُعزز الرجولة لدى الطفل، من خلال سرد بعض البطولات التاريخية".

ولفتت إلى أن هناك ضرورة للتحدث مع الأطفال حال الشعور باضطراب جنسي، ويجب أن يحدث عند 4 سنوات للتأكد من هذا الشعور، ومن ثم التركيز مع الطفل على لغة الجسد، من خلال الحديث معه بأنه تحبه الطفل عندما يخشن صوته مثل الأب، أو عندما يفرد ظهره، مشددة على ضرورة عدم ربط صفة العند الموجودة بالإبن بالأم أو بأن البنت خشنة مثل الأب، لأن هذا يعزز الاضطراب الجنسي لدى الأطفال.
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