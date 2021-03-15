يجسدان ذات الشخصية.. ياسين أحمد السقا يستكمل مسيرة عمرو يوسف في "الملك".. خاص

يواصل الفنان ياسين احمد السقا تصوير دوره ضمن احداث مسلسل الملك احمس ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .





حيث من المقرر ان يلعب دور الملك احمس في مرحلة الصغر ، ليقتصر دوره علي الحلقات المبكره من العمل ، بينما يلعب دور الملك احمس في مرحلة الشباب الفنان عمرو يوسف .





جاء اختيار ياسين احمد السقا بسبب احتياج الدور الي مهاره فائقه في ركوب الخيل ، وهو ما تتطابق علي ابن الفنان أحمد السقا.





المسلسل بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.





العمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ ، وقد رصدت الشركه المنتجه للعمل ميزانيه ضخمه حتي يخرج بالشكل اللائق بتاريخ مصر ، حيث يعد العمل عودة للاعمال التاريخية التي توقفت مصر انتاجها خلال السنوات الماضية .





ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018.