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فن

يجسدان ذات الشخصية.. ياسين أحمد السقا يستكمل مسيرة عمرو يوسف في "الملك".. خاص

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:12 م
عمرو يوسف وياسين
عمرو يوسف وياسين أحمد السقا
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أحمد البهى
يواصل الفنان ياسين احمد السقا تصوير دوره ضمن احداث مسلسل الملك احمس ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

حيث من المقرر ان يلعب دور الملك احمس في مرحلة الصغر ، ليقتصر دوره علي الحلقات المبكره من العمل ، بينما يلعب دور الملك احمس في مرحلة الشباب الفنان عمرو يوسف . 

جاء اختيار ياسين احمد السقا بسبب احتياج الدور الي مهاره فائقه في ركوب الخيل ، وهو ما تتطابق علي ابن الفنان أحمد السقا. 

المسلسل بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

العمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ ، وقد رصدت الشركه المنتجه للعمل ميزانيه ضخمه حتي يخرج بالشكل اللائق بتاريخ مصر ، حيث يعد العمل عودة للاعمال التاريخية التي توقفت مصر انتاجها خلال السنوات الماضية .

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018. 
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