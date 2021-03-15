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رياضة

"سيدات طائرة الأهلي" يفوز على الجزيرة في بطولة الدوري

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الجزيرة، وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء تمامًا بفضل خبرات ومهارات اللاعبات، وتعليمات الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات طائرة الأهلي» على الجزيرة بنتيجة 25-6، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني وحسمه لصالحه بنتيجة 25-13، واستمر التفوق الأهلاوي في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 25-12.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الزمالك بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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