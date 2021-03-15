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الإسكان توضح خدمات مبادرة تطوير الريف للقرى ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:43 م
مبادرة تطوير الريف
مبادرة تطوير الريف
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محمد القاضي
قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، المتحدث باسم مشروع تطوير الريف المصري بالوزارة، إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بنزول كافة المسئولين في مبادرة تطوير الريف المصري للقرى وطمأنتهم.

وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مبادرة تطوير الريف لا تضمن التطوير فقط، لكنها تجعل من القرى قليلة أو معدومة الخدمات قري كاملة الخدمات، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وهي موزعة على 175 مركزا، يتبعها حوالي 4200 قرية وتوابعها، ووصل متوسط الفقر في تلك المراكز والمجتمعات الي 50%.

وأوضح أنه تم البدء في المرحلة الأولى من المبادرة بإجمالي 51 مركزا يتبعها ما يقرب من 1400 تجمع ريفي في 20 محافظة ويستفيد منها 15 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه وهو ما يعادل 3 مليارات جنيه لكل مركز، متابعا أن وزارة الإسكان ليست معنية بالخدمات المتعلقة بالغاز والاتصالات ولكن يتم التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية.

وأردف معاون وزير الاسكان، أن وزارة الإسكان ستقوم بكافة بتقديم الخدمات للقرى، وعلي رأسها خدمات الصرف الصحي، موضحا أن الريف المصري أهمل على مدار فترات طويلة في خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى خدمات مياه الشرب وإحلال وتجديد للشوارع الرئيسية للطرق، والخدمات الصحية والتعليمية وعمل إنارة للطرق، وتبطين الترع وتوصيل الغاز للقرى.

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